برجر دون بلاستيك حفاظا على البيئة

أدى تغير المناخ الناجم عن انبعاث الكربون الناتج من انتشار المواد البلاستيكية فى البيئة لموجة من الوعى لدى المستهلكين، الذين قاموا بدورهم بخطوات هامة للحفاظ على البيئة وإصلاح ما فسد فى المناخ.

ونشرت صحيفة «جابان تايمز» دراسة توضح التحرك الإيجابى لدى المستهلكين حول العالم ضد استخدام المواد البلاستيكية فى صناعات رائجة كالوجبات السريعة والمشروبات الغازية.

وقال مركز الدراسات السياسية «كاونتر»، الذى أجرى الدراسة، إن ثلث الأشخاص الذين أجريت عليهم الدراسة فى دول حول العالم أبدوا قلقهم بشأن تغير المناخ، بينما أكد 16% منهم اتخاذهم خطوات عملية لمحاربة تغير المناخ عبر تقليل تناول البرجر والكوكاكولا، إلى جانب أدوات التجميل كمناديل إزالة المكياج.

وأظهرت الدراسة ــ التى شملت 65 ألف شخص ــ أن دول أوروبا الغربية هى الأكثر وعيا والأشد إقبالا على تجنب المواد البلاستيكية الضارة بالبيئة، بينما لم يبد المستهلكون فى آسيا وأمريكا اللاتينية ذات الاهتمام.

وتعد دولة تشيلى هى الاستثناء فى أمريكا اللاتينية، حيث تصدرت جميع الدول فى درجة الوعى والحراك ضد المواد البلاستيكية، بينما تتبع تشيلى دولتى ألمانيا والنمسا.

وتتوقع الدراسة أن دولة ذات نشاط عالى لمناصرى الحفاظ على المناخ مثل بريطانيا، قد تشهد خلال السنين القادمة انخفاض مبيعات مطاعم الوجبات السريعة المستخدمة للبلاستك بمعدل 4%.

وأوضحت الدراسة أن العديد من شركات إنتاج الوجبات السريعة استجابت لطلب الأمم المتحدة منذ شهر بتقليل إنتاج الأطعمة المعتمدة على اللحوم واستبدالها بأخرى نباتية من أجل تقليل انبعاث ثانى أكسيد الكربون، وجاء على رأس تلك الشركات «بيوند ميت آند إبوسيبول فود»، وشركة «نيسيل» للبرجر.

وأضافت الدراسة أن 47% من العينة يتوقعون من شركات الطعام انتهاج طرق إنتاج صديقة للبيئة، وهو ما حدث بالفعل مع شركات مثل «كوكاكولا» و«وارمارت» و«يونيليفر» و«كارفور» والذين تعهدوا بجعل كل منتجاتهم مغلفة بمواد صديقة للبيئة بحلول عام 2025.