"انقلب كل شيء على رأسنا عندما هدمت الحكومة منازلنا.. إنها زراعة النخيل والتنجيم التي جلبت لنا المتاعب.. الآن لا أحد يهتم لأمرنا أو يصعب عليه هلاكنا سننتهي لا محالة"..

بهذه الكلمات وصف أحد سكان قبيلة "الباتيك"_آخر القبائل البدوية من السكان الأصليين في ماليزيا_ وضع القبيلة المذري بعد أن أصبحت فريسة سهلة للموت، عقب أن تملكها مرض غامض وحياة غير آدمية، نستمع إلى قصتها من خلال تحقيق موقع "الجارديان" البريطاني..

كانت قبيلة "الباتيك"، تعيش على أرض شبه الجزيرة الماليزية، قبل أن تندفع الجرافات في عام 2007 بدون سابق إنذار، وتسقطت الأشجار من حولهم وتدمر منازلهم وآلاف الأفدنة في الغابة، لإفساح المجال أمام زراعة أشجار النخيل، حيث كان يعتبر محصولًا مربحًا في ظل الطلب العالمي الكبير عليه آنذاك، ليصبح مصدر جدلا كبيرا، بسبب التأثير البيئي المدمر الذي أحدثه في ماليزيا وإندونيسيا، وتعتبره الاتحاد الأوروبي موضع حظر.

بعد كارثة الإزالة في عام 2010، قدمت الحكومة الماليزية الفيدرالية، للقبيلة قطعة أرض بها عشرات المنازل الخرسانية لتشكيل مستوطنة داخل الغابة، عوضا عن منازلهم المهدمة، وعلى الرغم من أن تلك المنازل كانت مزودة بصرف صحي، إلا أنها كانت تفتقر إلى المياه الجارية أو حتى الكهرباء، وتم تجهيزها فقط بحصائر للنوم، وبدت عليها الظلمة والقذارة، فكانت تشبه زنزانات السجن.

كما أن القبيلة وجدت صعوبة في تعليم أبنائها، حيث كانت تقع أقرب مدرسة منهم على بعد 60 ميلاً، ما يعني أن معظمهم بالكاد يعرفون القراءة والكتابة خلال العشرة عقود التي عاشوا خلالها في مستعمرة "كوالاه كوه".

لم تكن تعلم القبيلة أن الموت المحتم ينتظرها بعد تدمير منازلهم في الغابة، حيث اجتاح مرض غير مفهوم القبيلة، ضربهم بالحمى، ثم تورمت حناجرهم وبدت أعينهم مميتة، ثم أصابهم السعال وبدأوا في الموت واحدا تلو الآخر.

وعلى مدار أسبوعين في مايو الماضي، دفع 15 شخصًا من القبيلة أروحهم ثمنا لهذا المرض الغامض، بينما تم نقل أكثر من 100 شخص إلى المستشفى، ولم يتبق سوى 20 من أصل 186 شخصًا في القبيلة، يعيشون في المستوطنة بجانب منازلهم المهدمة.

"لقد كان الأمر مخيفًا للغاية بالنسبة لنا ولم نكن نعرف ما الذي كان يحدث، الناس كانوا يموتون من حولنا، مرضت أنا وأطفالي الثمانية، وحفيدتي التي تبلغ من العمر 4 أشهر مرضت أيضا"، هكذا تصف سيتا كيلادي، إحدى سيدات القبيلة حال عائلتها بعد أن ضربها المرض الغامض في انتظار الموت.

ويصف يوهان حيد، الذي يتبع منظمة حقوقية تزور القبيلة منذ أكثر من 10 سنوات، الوضع الخطير الذي يحاوط القببيلة فيقول: "بكل بساطة هؤلاء الناس تم إهمالهم تمامًا لسنوات والحكومة لا تهتم لما يحدث لهم، لقد أصبحوا لا يملكون آية حيلة لجلب الطعام أو المال بدون العيش في الغابة التي دنرتها الحكومة، ولن يمكنهم الاندماج في المجتمع ما لم يحصلوا على التعليم، وفي حال لم نجلب لهم الطعام فلن ينجو منهم أحد".

قبل 4 أشهر، تعهدت السلطات الماليزية بإجراء تحقيق حكومي كامل، وتشريح الجثث التي يمكن انتشالها من المدافن التقليدية داخل الغابة، لكن حتى الآن لم يسري الأمر قيد أنملة عما استمر عليه منذ أن أقدم المسئولون قبل 10 سنوات على فعلتهم، لإفساح المجال أمام مزارع زيت النخيل، وفي الآونة الأخيرة أمام مناجم المنجنيز التي يعتقد انها سببت المرض المميت الغامض.

شخص آخر في هذه القبيلة الأصلية ربما تملكه اليأس بقدر عمره، نتيجة الأوضاع المميتة التي غمرت أبناء قبيلته في مستعمرة "كوالاكوه"، هو يوهان تاهون، ذو الـ60 عاما، يقول: "لقد قطعوا غاباتنا ودمروا منازلنا ثم سمموا بيئتنا حتى أنه لم يبقى شخص آخر من القبيلة على قيد الحياة يبلغ نفس عمري".

تعد "باتيك" واحدة من أقدم قبائل سكان ماليزيا البالغ عددهم 200 الف نسمة، وترجع أصولهم للسكان الأصليين، إلا أنها تعتبر أكثر قبيلة أصلية مهملة في الوقت الحالي.

وتمخضت معاناة قبيلة الباتيك من معاناة كافة القبائل الأصلية في "متليوويا" خلال السنوات الأخيرة، التي تعرضت إلى برامج مختلفة لإعادة التوطين، والتكامل المجتمعي، وكانت تابعاتها كارثية في كثير من الأحيان، حيث دمر المسئولون أرض أجدادهم، ومن كان يحاول التصدي أو الدفاع عنها كان يتعرض للمضايقة أو القتل، حتى أن متوسط عمر أفراد القبائل الأصلية بلغ بالكاد 50 عاما؛ بالإضافة إلى تدني معدلات المعرفة والقراءة والكتابة لديهم، وخضوعهم للتحامل الصريح والعنصرية.

ويفسر الدكتور ستيفن تشاو، رئيس اتحاد نقابات الأطباء الخاصين في ماليزيا، سبب هذا المرض الغاض المميت، بقوله إن القبيلة تتعرض لتلوث عنصر لمنجنيز، بنسبة تزيد 10 أضعاف عن النسب الطبيعية بسبب سوء التغذية المزمن.

ويضيف تشاو: "بناءً على البحث الذي أجريناه ونمط الوفيات كان هناك عامل بيئي خارجي يتمثل إما في التسمم بواسطة مادة كيميائية أخرى أو ملوث آخر، وربما هو مستوى عالٍ للغاية من المنجنيز نشأ عن التنجيم كان مسؤولا ولو بشكل جزئي عن هذه الموجة من الوفيات، لقد وعدتنا الحكومة بإجراء تحقيقا لكن لم يحدث هذا حتى الآن".

يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه بعض الاختبارات المحلية مستويات خطيرة من المعادن، بما في ذلك المنجنيز، والمواد السامة الأخرى التي تصب في مصادر الشرب الرئيسية للقبيلة، حيث بلغت نسبة المنجنيز وحدها في أحد مصادر المياه 25 ضعفا، وهو ما تحظره وزارة الصحة الماليزية، أي أن المياه التي تشربها القبيلة كل يوم ليست مناسبة للاستهلاك البشري ما لم تعالج على نطاق واسع.

ويتمثل مصدر المياة الوحيد للقبيلة في مجرى جبلي تتجمع فيه الأمطار، ثم تصب في بركة صغيرة، ثم يتم توصيلها بالأنابيب إلى القرية، وكانت المياة نظيفة قبل أن يتم بدأ العمل في منجم المنجنيز عام 2016، وتتحول الى اللون الأحمر، وتمتلئ بنفايات المنجم، مثل الأحجار السوداء والحمراء.

يقول محمد بوكوك، 42 عاماً، أحد افراد القبيلة: "يمكننا أن نرى بأم أعيننا تدفق النفايات السامة من المنجم إلى الماء عندما تمطر السماء، لتغير لون الماء إلى الأحمر و البني، مع ذلك لا أحد يهتم إذا شربنا هذا الماء المسموم، أعتقد أنه أحد أسباب المرض".

ورغم كل ذلك فإن أفراد قبيلة الباتيك البدوية لم تتوقف عن ممارسة عاداتها البدوية القديمة، فلا زال الكثيرون يقومون برحلات شهرية إلى الغابة للعثور على خشب الصندل لبيعه، بالإضافة إلى جمع كميات صغيرة من الطعام لسد الجوع، في بيئة مرعبة أصبح الموت فيها قاب قوسين أو أدنى.