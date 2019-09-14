 السيسي: لم تكن أبدا لتُبنى سدود على نهر النيل إلا بـ2011 - بوابة الشروق
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السيسي: لم تكن أبدا لتُبنى سدود على نهر النيل إلا بـ2011

أحمد العيسوي
نشر فى : السبت 14 سبتمبر 2019 - 2:05 م | آخر تحديث : السبت 14 سبتمبر 2019 - 2:05 م

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لم تكن تقدم دولة على بناء سدود على مجرى نهر النيل، إلا بعد ما حدث في عام 2011.

وأضاف في كلمته بجلسة «تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت: «غلطة واحدة وثمن واحد دفعناه وهندفعه؛ لم تكن أبدًا تُبنى سدودا على نهر النيل إلا بـ2011».

وتابع: «الأخطر مما حدث في 2011 هو تكراره، وبعدين نقول حل يا سيسي وهات ميه، ما أنتم اللي علتم كده».

واستطرد: «أنحدث بمنتهى الصراحة لأن مخاطر الكتمان أكبر من مخاطر التي تواجهها مصر».

وانطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، و1600 من الشباب المصري وكبار الشخصيات، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.


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