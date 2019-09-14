إشعال النار في سيارات تابعة لحزب البديل الألماني في ولاية سكسونيا

أشعل مجهولون النار في عدد من السيارات التابعة لأعضاء بحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، كانت متوقفة فوق قطعة أرض بمدينة مايسن في ولاية سكسونيا شرقي البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة صباح اليوم السبت، إن سيارة نقل أشعلت فيها النار بعد منتصف الليلة الماضية بقليل باستخدام محفز إشعال فيما يبدو.

وانتقلت النيران إلى السيارات الأخرى، كما تضررت حافلة كانت في الجوار.

وقال المتحدث إن بعض السيارات المتضررة تخص ساسة من حزب البديل الألماني، مشيرا إلى أن النيران أمكن إخمادها.

ولم يعثر على أي دليل يشير إلى الجاني أو الجناة.

وقالت الشرطة إن ما لا يقل عن سيارة واحدة استخدمت في المعركة الانتخابية للحزب، ومن ثم لا تستبعد جهات التحقيق وجود دافع سياسي لدى الجناة.

لهذا تولى أمن الدولة التحقيقات، كما استدعي خبراء في إشعال الحرائق إلى عملية التحقيقات أيضا.

وقالت الشرطة إن السيارات المتضررة هي سيارة نقل خفيفة وحافلة وسيارتان خاصتان ومقطورتان.

وذكر الحزب أن الساحة التي وقع فيها الحريق جزء من أماكن وقوف أسطول مركبات الحزب.

وأفاد الحزب أيضا بأن العديد من السيارات تحطمت، مشيرا إلى أن الأضرار المادية تصل إلى ما بين أربعين ألف إلى خمسين ألف يورو.