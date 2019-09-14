المحطة النووية الروسية العائمة تصل إلى وجهتها بالشرق الأقصى

قالت شركة روساتوم الروسية الحكومية للطاقة النووية، اليوم السبت، إن أول محطة روسية نووية عائمة على متن صندل وصلت إلى وجهتها النهائية في الشرق الأقصى النائي في البلاد بعد رحلة استمرت ثلاثة أسابيع لمسافة 5000 كيلومتر.

ورسى صندل "أكاديمك لومونوسوف"، الذي سمي تيمنا باسم العالم الروسي من القرن الثامن عشر ميخائيل لومونوسوف، في بلدة بيفيك المطلة على القطب الشمالي لتتولى إنتاج الكهرباء لمحطتين إقليميتين لتوليد الطاقة يجري إخراجهما من الخدمة.

وأبحرت المحطة الضخمة من مورمانسك، في أقصى الشمال الغربي لروسيا، في 23 أغسطس الماضي، وسافرت في الطريق البحري الشمالي إلى بيفيك.

ويحتوي صندل "أكاديمك لومونوسوف" على مفاعلي ماء مضغوط يمكنهما توليد ما يكفي من الكهرباء لمدينة يقطنها 100 ألف نسمة، بما يزيد كثيرا على سكان بيفيك البالغ عدهم 4000 نسمة.

وذكرت روساتوم أن المجتمعات الصغيرة المحيطة بها، إلى جانب منشآت التعدين ومنصات النفط والغاز البحرية، ستستفيد من الكهرباء.

ويعد المشروع الكبير جزءا من خطة تتبناها الحكومة الروسية لإعادة إحياء المنطقة المعزولة الغنية بالموارد الطبيعية.