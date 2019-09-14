أبراهام يعادل إنجاز رونالدو ويكسر رقم هازارد في الدوري الإنجليزي

أكدت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم أن اللاعب الإنجليزي الشاب تامي أبراهام مهاجم تشيلسي أصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحرز هدفين على الأقل لثلاث مباريات متتالية علما بأنه اللاعب الثالث فقط الذي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ البطولة وهو في الحادية والعشرين أو دون ذلك.

وسجل أبراهام ثلاثة أهداف (هاتريك) لفريقه تشيلسي في مرمى مضيفه وولفرهامبتون اليوم السبت ليفوز تشيلسي 5 / 2 في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وكان أبراهام سجل هدفين في كل من مباراتي الفريق السابقتين أمام فريقي شيفيلد يونايتد ونورويتش سيتي ليصبح ثالث لاعب يحقق هذا في تاريخ البطولة بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مسيرته مع مانشستر يونايتد في 2006 وديلي آلي في 2017 مع فريق توتنهام.

كما أصبح أبراهام أول لاعب إنجليزي يسجل هاتريك لتشيلسي منذ أن نجح الأسطورة فرانك لامبارد في هذا عام 2011 خلال المباراة أمام بولتون.

وقال أبراهام ، الذي سجل أيضا الهدف الأول لوولفرهامبتون في مباراة اليوم عن طريق الخطأ في مرمى فريقه:"أتمنى أن يكون هذا هو موسمي. يجب أن أواصل الاجتهاد في كل تدريب وفي كل مباراة. في كل مباراة ، أحاول إثبات ذاتي".

وأكدت صحيفة "ذي ميرور" البريطانية بموقعها على الانترنت أن أبراهام حطم بقما قياسيا آخر اليوم حيث أصبح أصغر لاعب في تاريخ تشيلسي يسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في مباراة واحدة.

وأوضحت الصحيفة أن أبراهام تفوق اليوم على البلجيكي إيدن هازارد الذي ترك تشيلسي هذا الصيف إلى ريال مدريد وخاض اليوم مباراته الأولى مع النادي الملكي في الدوري الإسباني.

وكان هازارد هو أصغر لاعب يسجل هاتريك لتشيلسي وكان ذلك في مرمى نيوكاسل عام 2014 عندما كان في الثالثة والعشرين من عمره فيما سجل أبراهام الهاتريك اليوم وهو يصغره بنحو عامين.

وقال أبراهام ، بعد مباراة اليوم: "الخطة سارت على ما يرام في مباراة اليوم".

وأضاف: "كنا نوجد الخروج بشباك نظيفة ولكن المباراة شهدت العديد من اللحظات المهمة".

ويتصدر أبراهام قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حاليا برصيد سبعة أهداف وبفارق هدف واحد أمام الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.