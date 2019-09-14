إندونيسيا تغلق 30 شركة بسبب حرائق الغابات

أغلقت إندونيسيا 30 شركة وسط نزاع مع ماليزيا بشأن حرائق غابات، تنشر ضبابا دخانيا سميكا ضارا جنوب شرق آسيا.

وصرح سوجينج ريانتو، مدير إنفاذ القانون في وزارة الغابات والبيئة الإندونيسية، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت، بأن شركات الزراعة، بما في ذلك أربع شركات تابعة لمجموعات شركات ماليزية، تخضع للتدقيق وتنتظر قرارات بشأن عقوبات محتملة.

ومن جانبها.. قالت وزيرة البيئة والغابات الإندونيسية، سيتي نوربايا بكار، "إن الحكومة ستلاحق قضائيا عددا من الشركات، ردعا لها، بسبب إشعال الحرائق".

يشار إلى أنه كل عام تقريبا، تنشر حرائق الغابات الإندونيسية ضبابا دخانيا ضارا بالصحة في جميع أنحاء البلاد وكذلك في ماليزيا وسنغافورة المجاورتين. وغالبا ما يشعل تلك الحرائق أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارع لتطهير الأرض للزراعة.