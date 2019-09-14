مئات من قائدي الدراجات البخارية يحتجون في برلين

اجتمع المئات من قائدي الدراجات البخارية من جميع أنحاء ألمانيا في موكب عظيم للتظاهر داخل العاصمة برلين احتجاجا على حظر إشارة مواكب الدراجات البخارية من طراز هيلز أنجلز في العديد من الطرق والشوارع الألمانية.

وتوجه المحتجون بدراجاتهم البخارية في وقت مبكر من، مساء اليوم السبت، إلى بوابة براندنبورج الشهيرة في برلين حيث تم تنظيم مسيرة هناك.

ولم تعلن أية صدامات كبيرة في ساعات ا لمساء الأولى، وقال المنظمون إن اللقاء سيستمر خلال ساعات المساء المتأخرة.

وكانت هذه المظاهرة تكررت خلال الأعوام الماضية كذلك شارك في كل منها مئات من قائدي الدراجات البخارية.