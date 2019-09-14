 مئات من قائدي الدراجات البخارية يحتجون في برلين - بوابة الشروق
السبت 14 سبتمبر 2019 11:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟
النتـائـج تصويت

مئات من قائدي الدراجات البخارية يحتجون في برلين

برلين - د ب أ
نشر فى : السبت 14 سبتمبر 2019 - 10:45 م | آخر تحديث : السبت 14 سبتمبر 2019 - 10:45 م

اجتمع المئات من قائدي الدراجات البخارية من جميع أنحاء ألمانيا في موكب عظيم للتظاهر داخل العاصمة برلين احتجاجا على حظر إشارة مواكب الدراجات البخارية من طراز هيلز أنجلز في العديد من الطرق والشوارع الألمانية.

وتوجه المحتجون بدراجاتهم البخارية في وقت مبكر من، مساء اليوم السبت، إلى بوابة براندنبورج الشهيرة في برلين حيث تم تنظيم مسيرة هناك.

ولم تعلن أية صدامات كبيرة في ساعات ا لمساء الأولى، وقال المنظمون إن اللقاء سيستمر خلال ساعات المساء المتأخرة.

وكانت هذه المظاهرة تكررت خلال الأعوام الماضية كذلك شارك في كل منها مئات من قائدي الدراجات البخارية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك