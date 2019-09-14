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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل حمزة بن لادن في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب بمنطقة "أفغانستان-باكستان"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".