 ترامب: مقتل حمزة بن لادن في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: مقتل حمزة بن لادن في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب


نشر فى : السبت 14 سبتمبر 2019 - 3:36 م | آخر تحديث : السبت 14 سبتمبر 2019 - 3:36 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل حمزة بن لادن في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب بمنطقة "أفغانستان-باكستان"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

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