دراسة تنصح مرضى السكر بتناول خبز الجاودار

السكري من الأمراض المنتشرة، لا سيما في مصر، حيث تحتل مرتبة متقدمة في قائمة أكثر الدول إصابة بمرض السكري.

ومرض السكري من النوع الثاني (ارتفاع مستوى السكر في الدم)، هو حالة تؤثر على مستويات السكر في الدم لدى الشخص مما يجعلها مرتفعة للغاية، إذا تم ترك الحالة دون علاج، ولذلك هناك ضرورة لتغييرات بسيطة في النظام الغذائي للشخص؛ للمساعدة في السيطرة على مستويات السكر في الدم، عندما يتعلق الأمر بالخبز ، فما هو أفضل نوع لتناول الطعام؟

وذكر تقرير نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن "بحث جديد في جامعة شرق فنلندا يعد الخبز مقبولا تماما لمرضى السكري، وفي الواقع قد ثبت أن نوع معين من الخبز يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، فما هو؟".

وأضاف أن الجاودار يعد أحد الحبوب التي تشبه القمح والشعير، لكنه يتميز باحتوائه على أضعاف العناصر الغذائية الموجودة في الحبوب الأخرى، كما يحتوي على 4 أضعاف من مقدار الألياف الموجودة في القمح الكامل.

وتوصل البحث، إلى أن خبز الجاودار تقليل خطر الإصابة بمرض السكري عن طريق التحكم في مستويات السيروتونين المعوي والتي بدورها تحافظ على مستويات السكر في الدم تحت المراقبة.

ويتميز الجاودار أيضاً بأنه غني بالألياف والبروتين والحديد والمعادن مثل المنجنيز والفوسفور والزنك والمغنيسيوم، ويساعد أيضًا في التخفيف من الانتفاخ.