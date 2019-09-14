القضاء التركي: حكم بالسجن 6 سنوات و3 أشهر بحق ألمانية

أفادت وسائل إعلام في ألمانيا بأن القضاء التركي أصدر حكما بالسجن ستة أعوام وثلاثة أشهر بحق مواطنة ألمانية.

وأوضحت محطتا "دبليو دي آر" و"إن دي آر" الإذاعيتان، وصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، أن محكمة في مدينة كرامان بجنوب تركيا أدانت المواطنة الألمانية/51 عاما/ بأنها على علاقة بحركة الداعية فتح الله جولن ما يجعلها تقع تحت طائلة القانون.

وتابعت هذه الوسائل أن المرأة التي عاشت لمدة تزيد عن 20 عاما في جنوب غرب ألمانيا، لا تحمل إلا الجنسية الألمانية وأنها كانت انتقلت للعيش في تركيا منذ عام 2013.

وفي ردها على سؤال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها على علم بالواقعة وإنها تتابعها بعناية، ورفضت ذكر تفاصيل أخرى، مشيرة إلى الحقوق الشخصية لهذه المواطنة.

ووفقا للتقرير، كانت المرأة أُدِيْنَتْ في نهاية ديسمبر الماضي، غير أن الحكم لم يُعْلَن حتى الآن، وقد تم تأييد الحكم في درجة أعلى، وفي حال فشل استئنافها، سيتعين عليها قضاء العقوبة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتبر جولن، المقيم في الولايات المتحدة، العقل المدبر لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا في يوليو 2016، كما أنه يصنف حركة جولن على أنها منظمة إرهابية.

وأعلنت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول" اليوم أن تركيا أمرت بالقبض على 222 جنديا في الداخل التركي وفي الجزء التركي من قبرص بتهمة دعم جولن.