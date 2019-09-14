وزير الدفاع اللبناني: لم نوقع اتفاق شراء سفن حربية من إيطاليا

نفى وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، صحة تقارير صحفية لبنانية أشارت إلى قيامه بالتوقيع على اتفاق شراء فرقاطات (سفن حربية) لصالح القوات البحرية في الجيش اللبناني من إيطاليا بأسعار مضاعفة عن الأسعار التي سبق وقدمتها فرنسا.

وقال وزير الدفاع اللبناني، في تصريح اليوم السبت، إنه لم يوقع أي اتفاقية مع الحكومة الإيطالية، وأن المفاوضات لشراء الفرقاطات لم تبدأ حتى الآن.

وكان الوزير بو صعب، قد أجرى وسفير إيطاليا لدى بيروت ماسيمو ماروتي، محادثات قبل نحو أسبوع تضمنت مناقشة عرض تقدمت به إيطاليا لتعزيز القوات البحرية بالجيش اللبناني، حيث أعرب السفير الإيطالي عن استعداد بلاده إرسال وفد للبدء بعملية التفاوض الرسمي في هذا الشأن.

وسبق وقدمت فرنسا عروضا مشابهة لتعزيز القوة البحرية للجيش اللبناني، حيث أجرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي زيارة إلى لبنان مطلع شهر يوليو الماضي، وعقدت محادثات مع كبار المسئولين اللبنانيين، لبحث التعاون العسكري، وتركزت على أوجه تعزيز سلاحي البحرية والجو في القوات المسلحة اللبنانية، وبحث كيفية الحصول على المساعدات والتسليح المفيد للجيش.

وكان وزير الدفاع اللبناني، قد أعلن - في تصريحات سابقة - أن هناك خطة لتمويل احتياجات الجيش وتسليحه من فرنسا وإيطاليا ودول أخرى، عبر قروض ميسرة، حتى يكون جاهزا لحماية المنطقة الاقتصادية في البحر المتوسط والتي سيتم استخراج الغاز والنفط منها، وهو الأمر الذي يتطلب تقوية سلاحي البحرية والجو، وأنه يجري العمل على التحضير لفتح باب التقدم بالعروض أمام الشركات التي ستبيع السفن الحربية والطيران المروحي الحربي للجيش اللبناني.

ويعمل الجيش اللبناني بالتعاون مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) على خطة تستهدف زيادة قدرة القوات البحرية اللبنانية، قبل أن تخفض البعثة الأممية من قدرتها البحرية، حيث تضم القوة البحرية لليونيفيل في الوقت الحالي 6 سفن تراقب المياه الوطنية اللبنانية مقابل موانىء بيروت وطرابلس وصور، غير أن العدد يتقلص بصورة سنوية.