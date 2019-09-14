الابنة الروحية للراحلة ديانا المصابة بمتلازمة داون تحصل على أول وظيفة لها

احتفلت الابنة الروحية لأميرة ويلز الراحلة ديانا، المصابة بمتلازمة داون، بحصولها على عملها الأول في الحياة بعد أن خاضت تدريبات كثيرة على التأقلم مع الحياة العملية.

ونشرت دومينيكا لوسون، البالغة من العمر 24 عامًا عدة صور لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهى تحصل على الأجر الأول لها بعد عملها في أحد مقاهي شرق مقاطعة ساسكس ببريطانيا.

وتعد "لوسون" هى أبنة سيدة الأعمال روزا مونكتون، التي كانت من الأصدقاء المقربين للأميرة ديانا، وتقوم بعمل حملات خيرية لصالح الأطفال الذين يعانون مختلف أنواع الإعاقات بعد اكتشافها أن طفلتها تعاني من متلازمة داون.

وعلقت مونكتون على خوض ابنتها لتجربة العمل، مؤكدة أنها تشعر بالفخر من قدرة لوسون على التأقلم ومعاملة الآخرين دون خوف، كما كان يحدث سابقًا، وذلك بعد أن حصلت على تدريب في إحدى الجمعيات الخيرية.

وأكدت في حديثة لصحيفة ذا صن البريطانية، أن رغبة ابنتها بالحصول على المال من العمل أمر مدهش وجعلها تحصل على الثقة بالنفس وشجعت غيرها من المصابين بمتلازمة دوان على خوض التجربة.

وذكرت روزا أن الأميرة ديانا كانت صادقة حينما قالت إن كل شخص لديه قدرة على فعل شئ جيد.

وتقوم والدة لوسون حاليًا بعمل حملة لتغيير قانون القدرات العقلية لعام 2005، لأنها تعتقد بأنه يمنع الأباء من اتخاذ قرارات بشأن أطفالهم الذين يعانون من صعوبات في التعلم حينما يبلغون سن الـ18، مؤكدة أن حالة هؤلاء الأشخاص تحتاج إلى رعاية دائمًا من العائلة، وخاصةً الأباء ولذلك يجب السماح لهم بذلك مع حمايتهم من قبل الحكومة في حالة ما إذا كانوا يتعرضون إلى الإهمال من المقربون.