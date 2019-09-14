السفير الإسرائيلي في برلين: حزب «البديل من أجل ألمانيا» يهوّن من الجرائم النازية

اتهم السفير الإسرائيلي في ألمانيا جيرمي يسخاروف حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بالتهوين من جرائم النازية.

وقال يسخاروف -في تصريحات لصحيفة "نويه فيستفيليشه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت-: "قيادات الحزب تهين اليهود والإسرائيليين، غالبية الألمان يرون ويعون مخاطر معاداة السامية - ليس فقط لكل يهودي، بل أيضا لكافة المجتمع".

وذكر يسخاروف أنه أحيانا يراوده شعور بأن بعض الأشخاص صاروا يفصحون اليوم بصراحة عما كان ربما يجول فقط في خاطرهم قبل عشرة أعوام.

وأشار يسخاروف إلى أن العداءات التي تمارسها مجموعات مثل "يهود في حزب البديل من أجل ألمانيا" لا ترهبه، قائلا: "لقد هاجموا عائلتي، زوجتي وأبنائي، لكن هذا لن يغير شيئا في موقفي تجاه الحزب".

وكان يسخاروف ذكر في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" في مايو الماضي أنه يتجنب أي اتصال بهذا الحزب.