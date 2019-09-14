إعصار يلحق أضرارا جسيمة بمقاطعة يابانية

تسبب إعصار فاكساي في أضرار جسيمة في قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك في مقاطعة تشيبا ، الواقعة شرق طوكيو ، ومن المتوقع أن يمتد تأثيره.

وذكرت وكالة "جي جي برس"اليابانية اليوم السبت أنه تم تدمير ما إجماليه 314 هكتارًا من الدفيئات البلاستيكية (الصوبات) في الأعصار الـ15هذا العام، والتي ألحقت أضرارًا أيضًا بنحو 200 قارب صيد.

وفقًا لحكومة المقاطعة ، بلغ إجمالي الأضرار الناجمة عن الإعصار التي لحقت بالزراعة والغابات ومصايد الأسماك حوالي 3ر19 مليار ين حتى أول أمس الخميس.(الدولار يساوي قرابة 108ين).

وتجاوز الرقم بكثير مبلغ الـ 6ر4 مليار ين الذي مثل حجم الاضرار الناجمة عن إعصارين في شهر أكتوبر 2017 ، والتي كان الأكبر في العقد الماضي.

وبلغت قيمة الاضرار التي لحقت بالمنشآت الزراعية ، بما في ذلك الدفيئات البلاستيكية ، جراء أحدث إعصار حوالي 11.5 مليار ين.

كان إعصار فاكساي قد ضرب منطقة طوكيو الاثنين الماضي ، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات والتسبب في انقطاع الكهرباء عن 430 الف منزل في مقاطعة شيبا.