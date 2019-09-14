أوكرانيا تخطط لربط بحر البلطيق بالبحر أسود عبر قناة مائية

قال رئيس الوزراء الأوكراني أليكسي غانتشاروك، اليوم السبت، إن بلاده تخطط لربط بحر البلطيق بالبحر الأسود عبر قناة مائية، مشيرا إلى أن لدى حكومته عددا من المشاريع الطموحة.

وقال غانتشاروك، في كلمته خلال منتدى (يالطا للاستراتيجية الأوروبية) (YES) في كييف، وأوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية: "نحن بحاجة إلى محاولة شق ممر مائي، على سبيل المثال، بين بحر البلطيق والبحر الأسود.. هذا واقعي تماما".

وأشار إلى أنه لتفعيل هذا المشروع، هناك حوالي أربعين قناة مائية ينتظر التفاوض عليها مع بولندا وبيلاروس.. مؤكدا أن بلاده تحتاج إلى علاقات بناءة مع وارسو ومينسك، لتحقيق تقدم في هذه القضية.