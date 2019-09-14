قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حالة التشكيك في الدولة بدأت منذ فترة طويلة وحتى قبل ظهور السوشيال ميديا.

وأضاف في كلمته بجلسة «تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع»، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت، أن حالة الشك بُنيت في جزء من المجتمع المصري على مدى 50 عامًا، متابعًا: «في معانا ناس دايما تشكك في كل شيء إلا أنفسهم، لدرجة إنها بقت جزء من التركيبة النفسية لنا».

واستطرد: «بقى عندنا ميل لجلد أنفسنا بشكل أو بآخر، وإحساس بالتمييز وهذا لن ينتهي إلا بالعدالة الحقيقية، وهو يتطلب من كل المجتمع عليه».

وانطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، و1600 من الشباب المصري وكبار الشخصيات، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.