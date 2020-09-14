أستراليا تتوقع تراجع قيمة صادراتها الزراعية

توقع تقرير رسمي أسترالي نشر اليوم الاثنين، تراجع قيمة الصادرات الزراعية الأسترالية خلال الموسم الزراعي الحالي بنسبة 10 في المئة مقارنة بالموسم الماضي؛ بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والمشكلات التجارية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ستيف هاتفيلد دودس ،المدير التنفيذي لمكتب التوقعات الحكومي، القول إن تراجع أسعار الحاصلات مع تراجع صادرات الماشية وإعادة تكوين مخزون القمح قد يؤدي إلى تراجع الصادرات من الحاصلات الزراعية بنسبة 10 في المئة إلى 43.5 مليار دولار أسترالي (31.7 مليار دولار أمريكي).



وأضاف دودس أن النظرة المستقبلية للأوضاع العالمية تدهورت منذ نشر النظرة المستقبلية السابقة في يونيو الماضي ومع استمرار سيطرة المخاطر الجانبية.



وفي الوقت نفسه من المتوقع ارتفاع حجم الصادرات الزراعية مع تحسن توقعات المحصول، في ظل استعداد البلاد لحصاد محصول الموسم الشتوي الممطر بعد سنوات من الجفاف.



وفي الوقت نفسه فإن منتجي الماشية في أستراليا أوقفوا ذبح أو بيع حيواناتهم لإعادة تكوين القطعان مما أدى إلى تراجع توقعات الإنتاج والتصدير.