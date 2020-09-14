الصحة العمانية: 90222 إجمالي حالات الإصابة بكورونا في السلطنة

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أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 90222 إصابة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن إجمالي الوفيات بلغ 790 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 83928 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 93%.