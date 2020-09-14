تحويل طائرات تايلاندية لمقاهٍ يمنح الزائرين طعم السفر الجوي المعطل بسبب الجائحة

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يدخل الزبائن عشاق الجو لتلك الطائرات القديمة التي تحولت إلى مقاهٍ مؤخرا لتعطي زائريها نكهة الرحلات الجوية المفتقدة منذ أشهر، إذ يأتي الزبائن حاملين جوازات سفرهم وبعض حقائب السفر لتناول المشروب والتقاط الصور داخل الطائرة.

وتقول ثيبسوتا الشابة العشرينية لفرانس برس إنها سعيدة بتلك التجربة وتمكنها لأول مرة لدخول كبينة الطيار والجلوس في مكانه.

وفي إحدى الطائرات التجارية بمنطقة باتيا الساحلية تقول تشولوسا إنها سعيدة للغاية بتناولها المشروب في مقاعد الدرجة الأولى التي افتقدتها كثيرا.

وبطائرة أخرى في مقر الخطوط الجوية التايلاندية أتى إنتراووت مع زوجته وطفلهما للتمتع بوجبة غداء مميزة للطائرات من الإسباجتي واللحم التي توزعها المضيفات في أطباق بلاستيكية.

ويقول إنترووت إنه كان يشعر بالاكتئاب كثيرا حين حرمته الجائحة من مزاولة حبه في ركوب الطائرات ولكن تلك المقاهي منحته ما يصبره قليلا ويعيد لذهنه أجمل ذكريات السفر.

ويذكر أن دولة تايلاند من أوائل الدول التقاطا لعدوى الفيروس من الصين ولكن مسارعتها بالإجراءات جعلت عدد الحالات فيها لا يتجاوز 3400 بينهم 58 وفيات ولكن من بين أقسى إجراءات الإغلاق المتبعة بالبلاد توقف الرحلات الجوية والتي بدأت بالعودة تدريجيا.