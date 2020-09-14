الخارجية تدعو المصريين بالخارج لتسجيل بياناتهم للتصويت بانتخابات النواب

دعت وزارة الخارجية اليوم الاثنين المصريين المقيمين بالخارج لتسجيل بياناتهم على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg خلال الفترة من الأحد 27 سبتمبر إلى السبت 10 أكتوبر، حتى يتسنى لهم طباعة بطاقتي الاقتراع والتصويت من خلال البريد فى المواعيد المقررة والخاصة بانتخابات مجلس النواب.

وذكرت الخارجية - فى بيان صحفي -، أن ذلك ياتى اتصالاً بدعوة الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين المصريين المقيمين فى الخارج للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب 2020، وصدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 59 لسنة 2020 بتنظيم تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب.