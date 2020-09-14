وزير خارجية لوكسمبرج: لا يمكن كاتحاد أوروبي منع تركيا من تهريب المرتزقة إلى ليبيا

قال وزير خارجية لوكسمبرج، جان أسلبورن، إن الاتحاد الأوروبي حتى الآن لا يملك جيش أو قوة عسكرية موحدة، لذا لا يمكن التحرك كاتحاد لوقف الأفعال التركية من تهريب المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا.

وأضاف أسلبورن، أثناء لقاء ببرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الدول تتحرك بصورة منفردة أو معًا مثلما حدث في اتفاق إيريني لوقف تهريب السلاح إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن الاتحاد يمارس ضغوط سياسية هائلة على أنقرة لسحب المرتزقة من ليبيا.

ونوه بأن الأمر الإيجابي الوحيد حاليًا يتمثل في تجنب القاهرة إدخال المنطقة في صراع عسكري، متابعًا: «كل شيء يجب أن يأتي من مبنى الأمم المتحدة».

وذكر أن هناك الكثير من الدول، ومنها أوروبية، تقف بجانب مصر، إذا حدث أي نزاع عسكري مع تركيا، مشيدًا بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول خطورة الحروب.