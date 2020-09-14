 السفير الأمريكي بالصين يتنحى عن منصبه ويغادر بكين أوائل أكتوبر المقبل - بوابة الشروق
الإثنين 14 سبتمبر 2020 5:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

السفير الأمريكي بالصين يتنحى عن منصبه ويغادر بكين أوائل أكتوبر المقبل

أ ش أ:
نشر في: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 4:59 م | آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 4:59 م

ذكرت السفارة والقنصليات الأمريكية في الصين، اليوم الاثنين، أن السفير الأمريكي لدى الصين تيري برانستاد سيتنحى عن منصبه ويغادر بكين أوائل أكتوبر المقبل.
وأضافت السفارة والقنصليات الأمريكية - في بيان على موقعها الرسمي على الإنترنت اليوم - أن الدبلوماسي، البالغ من العمر 73 عاما، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقراره عبر الهاتف الأسبوع الماضي.
وكان برانستاد، الحاكم الجمهوري السابق لولاية (أيوا)، سفيرا للولايات المتحدة في الصين منذ عام 2017، ويأتي مغادرته منصبه وسط تدهور في العلاقات بين بكين وواشنطن.
ووجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة عبر "تويتر" اليوم، الشكر إلى برانستاد؛ لخدمته الشعب الأمريكي كسفير للولايات المتحدة.

فيما علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، خلال مؤتمر صحفي اليوم، قائلا "نحن على علم بالتغريدات، وحتى الآن لم نتلق أي إخطار رسمي بأن تيري برانستاد سيتنحى عن منصبه".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك