مسؤول سنغافوري يستبعد القضاء على جائحة كورونا قريبا

قال كبير وزراء سنغافورة تارمان شانموجاراتنام، اليوم الاثنين، إن جزءا كبيرا من سكان العالم لن يتمكن من الحصول على تطعيم فعال ضد فيروس كورونا المستجد خلال العام المقبل حتى إذا تم تطوير لقاح فعال وآمن بالفعل.



وأضاف تارمان في مؤتمر قمة عقد عبر الفيديو كونفرانس أن توزيع اللقاحات سيكون تحديا هائلا، مضيفا أن استخدام الاختبارات الرخيصة والسريعة للكشف عن المصابين بالفيروس إلى جانب الالتزام بالقواعد السهلة مثل التباعد الاجتماعي يمكن أن تساعد في الحد من انتشار الفيروس في الوقت نفسه.



وردا على سؤال عن رؤيته للموقف بعد عام من الآن قال المسؤول السنغافوري "كورونا لن ينتهي ... لا اعتقد أن اللقاحات ستكون الرصاصة الفضية" التي تقضي على الجائحة فورا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وجاءت تصريحات تارمان في الوقت الذي أعلنت فيه الشركات المطورة للقاحات تحقيق تقدم إيجابي، مما عزز أسواق المنتجات المالية ذات المخاطر.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الأمريكية فايزر إن الولايات المتحدة قد تبدأ استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا في تطعيم الناس قبل نهاية العام الحالي، في حين استأنفت جامعة أوكسفورد وشركة أسترا زينيكا تجاربهما على اللقاح الذي تطورانه في بريطانيا بعد وقف التجارب قبل أيام بسبب إصابة أحد الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح التجريبي بمشكلات صحية.



وتعقد قمة سنغافورة برعاية مجلس التنمية الاقتصادية السنغافوري وصندوق الثروة السيادي السنغافوري "جي.آي.سي" ومؤسسة النقد السنغافورية (البنك المركزي) وشركة الاستثمار الحكومية تيماسك.



وكرر تارمان تصريحاته بأن الجائحة أضافت المزيد من الضغوط على الأسواق الصاعدة إلى جانب المخاطر التي كانت تواجهها قبل تفجر الجائحة.



كما قال تارمان إن القضية الكبيرة في العقد المقبل هي كيفية ضمان عدم خروج الديون السيادية للكثير من دول العالم عن السيطرة في ظل لجوء الكثير من الحكومات إلى التوسع في الاقتراض لتمويل الإنفاق العام المتزايد لاحتواء تداعيات الجائحة.