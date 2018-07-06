الأردن يدين استمرار استهداف الحوثيين للمدنيين بالسعودية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الاثنين، استمرار مليشيا الحوثي استهداف المدنيين في السعودية، مؤكدة وقوف عمّان إلى جانب الرياض في كل ما تتخذه من خطوات للدفاع عن أمنها واستقرارها.

واستنكر الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - استمرار الحوثيين في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه مدينة مأرب التي تأوي النازحين المدنيين من مناطق سيطرة المليشيا ما يزيد من معاناة الشعب اليمني.

وشدد على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار واستجابة الحوثيين لجهود الأمم المتحدة والمبادرات المستهدفة للتوصل لحل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة لإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب اليمني.