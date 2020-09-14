دورات تدريبية تكنولوجية بالمركز الثقافى بطنطا

فى إطار إهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتنمية المجتمع ومحو الأمية التكنولوجية لدى الشباب وبعد عودة الأنشطة الثقافية بالمواقع، نظم نادى تكنولوجيا المعلومات بالمركز الثقافى بطنطا، دورة تدريبية للرواد للتدريب على برامج مايكروسوفت أوفيس (Microsoft word 2016) وذلك بمشاركة ما يقرب من 10 متدربين تم تقسيمهم على مجموعتين أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع اتباعا للطاقة الاستيعابية للنادى، حيث قدمت هاجر عبد الفتاح مبرمجة ومصصمة جرافيك نبذة عن أهم ما يميز برنامج مايكروسوفت وورد من تشكيل وتنسيق النص، كجعله غليظاً، وتغيير لونه وحجمه، كما يمكن أيضاً من خلال هذا البرنامج إدراج محتوى متعدِّد الوسائط (بالإنجليزيّة: Multimedia)؛ كالصوت، والصورة، ومقاطع الفيديو، بالإضافة لإمكانيّة إنشاء الجداول، وتصحيح الأخطاء اللغويّة والنحوية، وغير ذلك من الميزات التي تتيح إمكانيّات عديدة للمستخدم؛ ككتابة الكتب، والوثائق، والتقارير.

نظم النادى دورة تدريبية فى علوم المونتاج تدريب مصطفى فجل، حيث تم تدريب الشباب على امكانية قص مقاطع الفيديو وطريقة تصحيح وتعديل الالوان واضافة تأثيرات مختلفة على مقاطع الفيديو، جاء ذلك وسط اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الرواد والعاملين داخل المركز الثقافى بطنطا.