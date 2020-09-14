أوضح المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، حقيقة فتح الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، إمدادات الطاقة الليبية، قائلًا إن الجيش لم يصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن.

وأضاف المسماري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضاية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن «القيادة العامة للجيش والقائد العام مُفوض من القبائل الليبية والشعب الليبي بالتفاوض مع أي كان لفتح حقول النفط وإعادة التصدير».

وأشار إلى أن الجيش يستطيع أن يفاوض مع من يريد التدخل للتفاوض معه، متابعًا: «حتى الساعة لم يصدر شيء بالفتح أو الإبقاء على الإقفال، والقيادة العامة تدرس عدة مواضيع في هذا الجانب».

ولفت متحدث الجيش الليبي إلى أن وجود الأتراك بهذه القوة العسكرية الكبيرة على الأراضي الليبية يمثل تهديدًا للأمن القومي الليبي والمنطقة العربية بالكامل، قائلًا إن هناك قواعد جوية وعسكرية تحت تصرف الأتراك.

وتابع أن الطائرات التركية تنقل المليشيات والمرتزقة والأجانب إلى القواعد يوميًا وهو ما يمثل تهديدًا لأي مصلحة في المستقبل بين الليبيين، منوهًا أن تركيا لازالت تعمل وتتعنت وتعاند المجتمع الدولي وتنقل المرتزقة والإرهابيين.