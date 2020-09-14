رئيس بومباردييه للنقل: طورنا منظومة مونوريل خفيفة الوزن وعالية الكفاءة

قال رئيس شركة بومباردييه للنقل، داني دي بيرنا، إن الشركة طورت من قدرات المونوريل التكنولوجية، مشيرًا إلى تنفيذ مونوريل منذ عدة سنوات بالبرازيل ساوباولو، إضافة إلى امتلاك منظومة مونوريل قادرة وعلى كفاءة عالية في تايلاند بانكوك.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الأحد، أن الشركة نفذت وطورت منظومة مونوريل خفيفة الوزن وعالية الكفاءة، متابعًا: «كان جذابا عندما بدأنا العطاء منذ عدة سنوات هنا للقاهرة».

وأشار إلى أنها «منظومة بنية تحتية فعالة جدًا من حيث التكلفة»، قائلًا إن «إنشاء مونوريل فوق الأرض الأسهل استيعابا والأكثر فعالية من حيث التكلفة، عندما لا تريد كمًا هائلًا من الحفر والأعمال الإنشائية تحت الأرض، لا سيما في مدينة مهمة وتاريخية كالقاهرة».

ولفت رئيس شركة بومباردييه للنقل إلى أن المونوريل طريقة فعالة جدا لتقديم نقاط ربط عبر مدن مختلفة، مؤكدًا أن «مونوريل بومباردييه للنقل نموذج مثير وتصميمه ذو مظهر جذاب».

وأضح أن تصميم كيفية إنشاء المونوريل على خطه في المدينة، يرجع تمامًا لوزارة النقل وعميل الشركة الهيئة القومية للأنفاق، مشددًا على أن المونوريل آمن للغاية.

وتابع: «لدينا سابقة موثوقية أمان جيدة جدا فنحن ننقل نصف مليار مسافر يوميا، ليس فقط بالمونوريل لكن كل منظومات القطار الخاصة بنا، عندما نتكلم عن الأمان فبمجرد إنشائه واختباره فلن تكون هناك مشكلة متعلقة بالأمان».