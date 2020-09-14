محافظ الغربية يكرم سيدة القطار ووالدة المجند عبد الله مسعد

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، السيدة صفية أبو العزم المعروفة إعلاميا بـ"سيدة القطار" ووالدة المجند عبد الله مسعد، وذلك لتقديم الشكر والعرفان لهما.

وأكد المحافظ - خلال حفل لتكريم السيدتين وفقا لبيان اليوم الأحد - أن الإنسان هو ثروة هذا الوطن، وأن مصر دائما وعلى مر العصور بلد الحضارة والتقدم والرقي، مشيرا إلى أن السلوك الحضاري والوعي الوطني والتعليم هي الدعائم الأساسية للتنمية.

وعبر المحافظ عن فخره واعتزازه بوجوده مع سيدة القطار ووالدة المجند، مشيرا إلى أن الأم المصرية هي المدرسة التي تعلم وتربي وتصنع الرجال، لافتا إلى أن التصرف الذي قام به المجند عبد الله يدل على حسن خلقه وتربيته.

وأبدى محافظ الغربية سعادته كون السيدة صفية تعمل معلمة رياض أطفال، وهو ما يدعو إلى الاطمئنان على مستقبل الأولاد، مشيرا إلى أن هناك نماذج يجب أن يُلقى عليها الضوء ولابد أن نبحث عن هذه النماذج لإظهارها للمجتمع وإبراز سلوكهم الحضاري، مؤكدا أن مصر لن تتقدم إلا بأبنائها المخلصين.

وفي نهاية الحفل قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جزيل الشكر والتقدير لجميع الحضور والمشاركين في الاحتفال، وقام بتقديم شهادة تقدير ودرع المحافظة وهدية ذهبية لسيدة القطار، وشهادة تقدير ودرع المحافظة ومنحة مالية للسيدة صباح والدة المجند.

وخلال حفل التكريم الذي أقيم بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، تحدثت السيدة صفيه أبو العزم عن قصتها مع المجند، مؤكدة على أنها لم تفعل شيء أكثر من واجبها وأنها تعاملت مع الموقف كأم، مما دفعها للوقوف بجانب المجند الذي اعتبرته ابن من أبنائها، ومن جانبها قالت السيدة صباح والدة المجند عبد الله مسعد إنها وهبت ابنها عبد الله للوطن وأنها على استعداد لتقديم أكثر من ذلك وقدمت الشكر للمحافظة على هذه الدعوة.