البرلمان الهندي يعقد اليوم أولى جلساته منذ تفشي فيروس كورونا

عقد البرلمان الهندي اليوم الإثنين أولى جلساته منذ تفشي فيروس كورونا، حيث تصدر جدول أعماله تسجيل البلاد لحالات إصابة قياسية بالفيروس و المواجهة الحدودية مع الصين.

وقالت الحكومة في بيان إن النواب ارتدوا الكمامات وجلسوا على مقاعد تفصل بينها أغطية بلاستيكية، كما تم استخدام الأشعة فوق البنفسيجية الطاردة للجراثيم في أنظمة تكيفات الهواء للحد من فرص انتشار العدوى.

وذكرت شبكة إن دي تي في أنه في بداية الدورة التي سوف تستمر 18 يوما، جرى إعطاء النواب حقائب تحتوى على كمامات ومطهرات وشاي أعشاب لتعزيز المناعة.

وألقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي رسالة بشأن النزاع الحدودي مع الصين قبل الجلسة، قال فيها " نأمل أن يرسل البرلمان وأعضاؤه رسالة موحدة مفادها أن الدولة تقف مع جنودنا".

وتجرى الهند والصين مباحثات لوضع حد للتوترات على طول حدود الهيمالايا في منطقة لاداخ، حيث قتل 20 جنديا هنديا في اشتباك في حزيران/يونيو الماضي.

وقالت أحزاب المعارضة إنها سوف تطالب بالحصول على أجوبة بشأن طريقة تعامل الحكومة مع العلاقات مع الصين وإخفاقها في احتواء تفشي فيروس كورونا.

وتعد الهند ثاني أكثر دولة في العالم تسجيلا للإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تبلغ عدد الاصابات لديها أكثر من 4.8 مليون إصابة، و79 ألفا و722 حالة وفاة بالفيروس، كما أنها تسجل أكثر من 90 ألف حالة إصابة يومية بالفيروس.

كما سوف يناقش البرلمان الاقتصاد الهندي، حيث انكمش الانتاج المحلي بنحو 24% خلال الربع الذي انتهى في يونيو الماضي.