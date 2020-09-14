يعاني الكثير من الأشخاص من الرغبة الشديدة في تناول السكر بانتظام، إذ يعتقد المتخصصون في مجال الصحة أن هذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل من الصعب الالتزام بنظام غذائي صحي، وذلك لأن الرغبة الشديدة مدفوعة بحاجة العقل وليس حاجة الجسم للطعام.

لذلك نشر موقع "هيلث لاين" مجموعة من الخطوات التي يمكن أن تساعد علي وقف الرغبة الشديدة في تناول السكر.

_ تناول وجبة صحية

يجب أن يدرك مدمني السكريات أن الرغبة الشديدة في تناولها لا تعني الجوع، ولكنها تعني أن الدماغ يدعو لشيء يطلق الكثير من الدوبامين في نظام المكافأة، لذلك ينصح خبراء التغذية بتناول وجبة صحية عند الشعور بالرغبة الشديدة في تناول السكريات، حيث إن هذا الشعور هو دافع قوي يصعب على معظم الناس التغلب عليه.

وأشار خبراء التغذية، إلى أن الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والأسماك والبيض مفيدة بشكل خاص للحد من الجوع، وذلك لأن تناول الطعام الحقيقي لا يعد فاتح للشهية مثل الرغبة في تناول الأطعمة السكرية.

_ حمام ساخن

أثبتت مجموعة من الأبحاث، أن الاستحمام بالماء الساخن يوفر الراحة للأشخاص الذين يعانون من الرغبة الشديدة في تناول السكر، وذلك عن طريق ترك الماء يجري على الظهر والكتفين لمدة 5-10 دقائق على الأقل.

_الانشغال بأي شيء آخر

يمكن أن يؤدي الانشغال بأي شيء آخر غير التفكير في تناول السكريات أن يساعد على تغيير الرغبة، وذلك عن طريق الخروج إلى نزهة في الخارج، أو مشاهدة التلفزيون أو ممارسة التمارين الرياضية مثل الجري الذي يعمل على إطلاق الإندورفين، أو المواد الكيميائية التي تساعد على الشعور بالرضا في العقل، وتساعد أيضا في إيقاف الرغبة الشديدة لتناول السكريات.