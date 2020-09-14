مدير عزل كفر الدوار يجري الكشف الطبي لخوض انتخابات النواب

أجرى الدكتور ياسر أحمد زايد، مدير مستشفى كفر الدوار العام، المخصص للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا بمحافظة البحيرة، قبل قليل، الكشف الطبي تمهيدًا لخوضه انتخابات مجلس النواب 2020، المقرر إجراءها يومي 24 و25 أكتوبر المقبل.

وقام زايد بإجراء التحاليل الطبية اللازمة، بمستشفى إيتاي البارود المركزي، أحد المستشفيات المخصصة بمحافظة البحيرة، لإجراء الكشف الطبي على المرشحين الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020.

والجدير بالذكر أن زايد من مواليد مدينة المحمودية، وسيخوض انتخابات مجلس النواب 2020 على المقعد الفردي بدائرة المحمودية والرحمانية ورشيد.