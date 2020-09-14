علّق ألفارو جونزاليس، لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي على اتهامه من قبل نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان بالعنصرية.

وكان نيمار الذي تحصل على بطاقة حمراء في مباراة الأمس بعد تعمده ضرب ألفارو جونزاليس باليد في الرأس خلال نهاية اللقاء، قد أكد أن الأخير ناداه بالقرد.

ونشر ألفارو البالغ من العمر 30 عامًا صورة على موقع تويتر تجمعه مع بعض زملائه في مارسيليا ومن بينهم أصحاب البشرة السمراء، وقال فيها "لا مكان للعنصرية".

وأضاف :"مسيرة نظيفة مع الكثير من الزملاء يوميا. يجب تقبل الخسارة أحيانا والاقرار بها في الملعب. ثلاث نقاط رائعة اليوم. شكرا للعائلة".

وأثارت تغريدة ألفارو حنق نيمار، حيث رد البرازيلي قائلًا :"لست رجلا للاقرار بخطئك، الخسارة جزء من الرياضة. لكن الإهانة وجلب العنصرية إلى حياتنا لا، لست متفقا. لا احترمك! ليس لديك شخصية! اعترف بما تنطق أيها العجوز.. كن رجلاً! انت عنصري".

من جهته، قال مدرب سان جيرمان توماس توخيل في المؤتمر الصحفي عقب المباراة ان نيمار أبلغه بتلقيه إهانة عنصرية، إلا أن المدرب الألماني لم يسمعها في الملعب.