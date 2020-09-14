ذكرت صحيفة "جمهورييت" التركية، أن استطلاع رأي لمؤسسة “متروبول” لأبحاث الرأي، كشف عن تدهور الأوضاع المعيشية لـ63.4 % من المجتمع التركي.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي تم إجراؤه في شهر أغسطس الماضي أن 9 % فقط من المشاركين بالاستطلاع تحسنت أوضاعهم المعيشية وزاد مستوى الرفاهية لديهم، خلال العام الأخير، في حين أن 63 % من المشاركين بالاستطلاع تدهورت أوضاعهم المعيشية خلال الفترة عينها.

وأظهر استطلاع الرأي أيضًا أن أنصار التحالف الحاكم بين حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان وحزب الحركة القومية بقيادة دولت بهاتشلي ضمن من يشتكون الأوضاع الاقتصادية، حيث تبين أن 46.2 من أنصار حزب أردوغان و55.5 من مؤيدي حزب بهاتشالي مستاؤون من الأوضاع المعيشية.

وفقدت الليرة التركية هذا العام نحو 20 % من قيمتها؛ وسجل الدولار سعر قياسي ببلوغه 7.49 ليرة تركية الأسبوع الماضي.

كما بلغ عجز موازنة تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 139.1 مليار ليرة، (21 مليار دولار) وفق بيانات رسمية، واقترضت وزارة الخزانة التركية من السوق المحلي أكثر من 13 مليار دولار منذ مطلع العام 9 مليارات منهم خلال الشهر الأخير.