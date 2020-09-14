إقامة 88 معرضا للآثاث لتوزيعها بالمجان على الأكثر احتياجا بالبحيرة

أكد هشام آمنة محافظ البحيرة، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى تنظيم احدى الجمعيات لمعرض لتوزيع قطع الأثاث والأجهزة الكهربائية بالمجان على الأسر من محدودي الدخل والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بقرية النجيلى بمركز ومدينة أبو المطامير.



وضمت المعارض أجهزة منزلية كهربية منها (ثلاجات – غسالات – تليفزيونات – بوتاجازات)، بالإضافة إلى توزيع الملابس وقطع الأثاث للمنازل من (أنتريهات، مطابخ، غرف سفرة، غرف نوم، سجاد، مفروشات، ومراتب فايبر)، يتم توزيعها بالمجان على حسب احتياج الأسر والحالات المستحقة.



ولفت آمنة أنه تم حتى الآن تنظيم 88 معرضا لتوزيع قطع الأثاث والأجهزة الكهربائية بنطاق المحافظة، حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.



ووجه المحافظ بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.