وكيل النواب: البرلمان فضل المصلحة العامة على الشعبية الزائفة

محمود الشريف: ثقة الشعب في القيادة هي ما نفذت الإصلاحات الاقتصادية

قال محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن الإرادة السياسية القوية لدى القيادة والإخلاص وحب الوطن هو ما أدى إلى إنجاز خارق للعادة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى إشادة الدول الأجنبية بالبرلمان المصري.

وأضاف الشريف، أثناء لقاء ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أن الأمور الصعبة التي حدثت في المنطقة كانت تقول إن هناك انهيارًا كاملًا للدولة المصرية، لكن القوة البشرية لمصر استطاعت حمل الدولة إلى بر الأمان، متابعًا: «البرلمان فضل المصلحة العامة على الشعبية الزائفة».

وذكر أن الجميع كان متخوفًا من عدم قبول الشعب المصري لمشروعات الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الثقة التي منحها الشعب للقيادة هي ما نفذت الإصلاحات الاقتصادية.

ولفت إلى أن مجلس النواب هو الظهير المساند للدولة في التشريع والرقابة، مضيفًا: «عدظ مشروعات القوانين الجديدة التي صدرت عن المجلس يبلغ 887، وبلغ عدد المواد الموجودة في مشروعات القوانين التي تمت مناقشتها 10520 مادة، بجانب اتفاقيات كثيرة».

وأكد أن الدولة لها خطة استراتيجية للبناء والتشريع، مستطردًا: «ظلم هذا المجلس بحق، لأن الظاهر للناس صعوبة قرارات الإصلاح، لكن المجلس لم يعتمد على مشروعات القوانين الزائفة التي تعطي مسكنات».

ونوه بأن القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة تخوض الآن معركة للبناء والتنمية الحقيقية؛ قد تكون مؤلمة لكنها ضرورية وحتمية، مطمئنًا الشعب بأنه لولا الإصلاح الاقتصادي ما كانت أزمة كورونا مرت بهذه الصورة الجيدة.