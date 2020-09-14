باكستان تأمل ألا تتفاقم المواجهة الحدودية بين الصين والهند إلى صراع عسكري

عبر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم الاثنين، عن أمله بألا تتفاقم المواجهة الحدودية بين الصين والهند إلى صراع عسكري واسع النطاق.

وقال قريشي - خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، معلقاً على احتمال نشوب صراع عسكري بين الهند والصين - : "لا أتمنى أن يحدث، آمل أن يسود المنطق السليم، وآمل، كما تقترح الصين، ألا يحاول الهنود البناء على الأراضي المتنازع عليها، لقد قاموا بانتهاك الأراضي الصينية والصين مستاءة من ذلك".

وعبر الوزير الباكستاني عن أمله في التوصل إلى حل سلمي للنزاع، وأشار - ردا على سؤال حول الجانب الذي ستدعمه باكستان - إلى العلاقات الوثيقة بين إسلام أباد وبكين.

كما أضاف: "أنا بالتأكيد آمل وأدعو ألا تصل الأمور إلى هذا (صراع عسكري).. لكن، كما تعلمون، لدينا علاقة مهمة واستراتيجية مع الصين".

وقد اتفقت الهند والصين، في 11 سبتمبر الجاري، على حماية الاتفاقيات الحدودية القائمة والالتزام بها، فضلا عن تجنب تصعيد التوترات، حسبما جاء في بيان مشترك عقب اجتماع عقد بين وزيري خارجية البلدين في موسكو على هامش أعمال قمة شنغهاي للتعاون.

وتفاقم الوضع في منطقة لداخ المتاخمة للهند والصين في أوائل شهر مايو الماضي، عندما اندلعت بعض النزاعات بين عسكريي البلدين في منطقة بحيرة "بانجونج تسو"الجبلية العالية، بعد ذلك، عزز البلدان وجودهما العسكري على خط السيطرة الفعلية، الذي يحل محل الحدود في لداخ.