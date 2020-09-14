المبعوث الأمريكي يصل إلى إسلام آباد لمناقشة عملية السلام الأفغانية مع القيادة الباكستانية

وصل المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد اليوم الاثنين، إلى إسلام آباد لمناقشة الأمور المتعلقة بمحادثات السلام الأفغانية مع القيادة الباكستانية.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن مصادر - لم تسمها - القول إن خليل زاد سيعقد اجتماعات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين خلال زيارته لباكستان وسيناقش المرحلة المقبلة من عملية السلام الأفغانية، حيث يعقد كل من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في الدوحة محادثات سعيا لتحقيق سلام دائم في البلاد التي تشهد حربا منذ نحو 19 عاما.

وأشارت القناة إلى أن خليل زاد، الذي حضر الجلسات الافتتاحية لمحادثات الدوحة، جاء برفقة وفد يتألف من ثلاثة أعضاء من كبار المسؤولين الأمريكيين.

وصعدت الحكومة الأفغانية اليوم الاثنين، الضغط لعقد هدنة مع حركة طالبان، مجددة دعواتها لإجراء وقف طويل المدى لإطلاق النار خلال فترة المحادثات.

وكتب المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي - عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم - "أن وجود المفاوضين الحكوميين في المحادثات يهدف إلى تحقيق وقف لإطلاق النار وإنهاء أعمال العنف وضمان تحقيق سلام واستقرار دائمين في البلاد".

وكانت محادثات السلام بين حركة "طالبان" والوفد الذي يمثل جمهورية أفغانستان قد بدأت أول أمس السبت، بحضور مسئولين من العديد من الدول والمنظمات الدولية.