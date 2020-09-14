شباب مطروح: رفع كفاءة وتنجيل 8 ملاعب خماسية

قال خالد عبد الحميد، مدير إدارة الشباب والرياضة بمطروح، إنه جار تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتركيب نجيل صناعي لثمانية ملاعب خماسية بمركزي الحمام والضبعة، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الرياضة والاهتمام بالشباب.

وأضاف عبد الحميد، أنه تم البدء في تنفيذ أعمال الملاعب الخماسية الجديدة المنجلة صناعيًا، بمراكز شباب فوكة، والصحفاق، وسواني جابر، وجميمة، وزاوية العميد، بإداراتي الضبعة والحمام، وكذلك أعمال تطوير ورفع كفاءة مراكز شباب حسنبك، وزاوية العوامة، وسيدي شبيب.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع الشركة المنفذة للملاعب بالانتهاء من جميع الملاعب خلال شهر أكتوبر المقبل للبدء في ملاعب جديدة أخرى.