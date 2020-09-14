كشف أحمد الحامي، وكيل أعمال أيوب الكعبي، مهاجم المنتخب المغربي الذي فسخ تعاقده مع هيبي فورتشن الصيني، عن موقف اللاعب من الانضمام لأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في الموسم المقبل.

وأضاف الحامي في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "النهار": "حتى الوقت الحالي لا يوجد شيء رسمي من أي فريق من مصر، هناك كلام عن طريق وكلاء لاعبين وبعض الإعلاميين والصحافة ".

وتابع: "هناك كلام عن طريق وكلاء لاعبين يتحدثون باسم الثلاثة أندية، واللاعب لديه عرضين رسميين من أوروبا، من ألمانيا الدرجة الأولى الدوري الممتاز، والدوري التركي".

وبسؤاله هل طلب مهاجم المغرب الحصول على مليوني يورو، حال الانتقال للأهلي؟ أجاب: "غير صحيح، لا توجد مشكلة لدى اللاعب في التواجد بأي دوري عربي أو أوروبي، فقط يكون هناك عرض محترم".

وأوضح: "اللاعب لديه تفكير كروي قبل المال، وعندما يكون هناك عرض من الأهلي أو الزمالك، فهذا شرف لأي لاعب، جميع الفرق في العالم بعد أزمة كورونا تمر بأزمة مالية، مستحيل أن يدفع فريق 2 أو 3 ملايين في الوقت الحالي".

وأوضح: "بالتأكيد اللاعب تواصل مع وليد أزارو، هما من نفس البلد، والقرار يعود للاعب في النهاية".

وعن نصيحة مدرب المنتخب المغربي لـ الكعبي لكي يتواجد في المنتخب، اختتم تصريحاته: "بنسبة 50% هذا الكلام صحيح، المدرب تحدث معه وقال له إن أندية مثل الأهلي أو الزمالك أو الترجي، أصحاب مستوى عالي، ونصحه بالتواجد في أوروبا".