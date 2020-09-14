حواس: لا زال هناك 70% من آثار مصر في باطن الأرض





قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إنه كان قد تم منذ فترة اكتشاف تابوت ومومياء، في ظلال الهرم المدرج بسقارة، حيث تم الاتفاق على عمل مؤتمر صحفي ضخم للإعلان عن هذا الكشف الأثري، إلى أن تم تأجيل المؤتمر.

وكشف أن سبب تأجيل المؤتمر، يرجع لاكتشاف سرداب ممتلئ بالممياوات والتوابيت على عمق 14 مترًا تحت الأرض، موضحًا أنه تقرر تأجيل المؤتمر لحفر السرداب.

وأشار إلى أن داخل السرداب ما وصفه بكنز من التوابيت والممياوات، معبرًا عن سعادته للمشاركة في هذا الكشف.

واستطرد وزير الآثار الأسبق: «لا زال هناك 70% من آثار مصر في باطن الأرض».