 فيديو.. زاهي حواس: اكتشاف سرداب ممتلئ بالتوابيت أسفل الهرم - بوابة الشروق
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فيديو.. زاهي حواس: اكتشاف سرداب ممتلئ بالتوابيت أسفل الهرم

هدى أمين
نشر في: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 5:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 5:33 ص

حواس: لا زال هناك 70% من آثار مصر في باطن الأرض

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إنه كان قد تم منذ فترة اكتشاف تابوت ومومياء، في ظلال الهرم المدرج بسقارة، حيث تم الاتفاق على عمل مؤتمر صحفي ضخم للإعلان عن هذا الكشف الأثري، إلى أن تم تأجيل المؤتمر.

وكشف أن سبب تأجيل المؤتمر، يرجع لاكتشاف سرداب ممتلئ بالممياوات والتوابيت على عمق 14 مترًا تحت الأرض، موضحًا أنه تقرر تأجيل المؤتمر لحفر السرداب.

وأشار إلى أن داخل السرداب ما وصفه بكنز من التوابيت والممياوات، معبرًا عن سعادته للمشاركة في هذا الكشف.

واستطرد وزير الآثار الأسبق: «لا زال هناك 70% من آثار مصر في باطن الأرض».

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