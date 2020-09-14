الكشف على 80 مرشحا محتملا للنواب في اليوم الثالث بدمياط

تابع الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، عملية استقبال اجراء الفحص الطبي المقرر والملزم المقبلين على الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020م قبل الترشح، وذلك في مستشفى التخصصي بمنطقة الأعصر.

ووصل عدد المرشحين المحتملين، الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم، حتى مساء اليوم الأحد 80 شخصًا، بينهم 10 سيدات.

من جهته، أوضح الدكتور وليد أبو الخير، مدير مستشفى دمياط التخصصي، على تخصيص مكان للكشف داخل المستشفى، بعد دخول المرشح على الموقع المعلن للوزارة، لتسجيل البيانات الخاصة بالمرشح إلكترونيًا، يعقبه التوجه للكشف، ويتضمن الصحة العامة، والكشف النفسي، وتحليل للمخدرات والمسكرات بالمعمل المشترك بدمياط بتكلفة 2850 جنيهًا.