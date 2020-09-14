موريتانيا: نفوق عدد كبير من الأسماك في سواحل البلاد

أعلن المركز الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، فتح تحقيق علمي لكشف ملابسات وأسباب نفوق نحو مائتي طن من سمكة البوري في سواحل العاصمة الموريتانية.

وأوضح المركز التابع لوزارة الصيد البحري في بيان أصدره اليوم الاثنين، أنه "شكل لجنة علمية للوقوف على أسباب هذه الظاهرة وابتعث لهذا الغرض فريقا متعدّد التّخصصات إلى مواقع نفوق الأسماك من أجل جمع المعلومات الضرورية وتقييم حجم هذه الظاهرة".

وكانت صور لكميات كبيرة من الأسماك نافقة على سواحل قريبة من مدينة نواكشوط قد تم تداولها على نطاق واسع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح المركز أن النتائج الاولية لتحليل المعطيات الفيزيائية والكميائية للمياه كشفت وجود نسبة ضعيفة من الأكسجين 57ر3 ملغ/لتر) وإلى درجة حموضة قلوية (73ر9) ودرجة حرارة مرتفعة، تصل إلى 2ر34 درجة مئوية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 26% مقارنة بالمعدّل الموسمي الطبيعي.

وأضاف المركز أن تحليل قاعدة بيانات المعهد أظهر أن هذه الظاهرة تم رصدها عدة مرات في سنوات 2005، 2008، 2010 و2017، وأرجع نفوق الأسماك آنذاك لأسباب مختلفة من بينها؛ الصّيد المُرتَجع من طرف سفن الصيد، ظاهرة الاختناق الناجمة عن انخفاض الأكسجين المرتبط بارتفاع درجات الحرارة وضعف الرّياح، بالإضافة للتلوث.

لكن المركز قال إن نتائج التحليلات الأولية تستبعد أن تكون فرضية تلوث المياه السبب وراء هذه الظاهرة، وسيواصل المعهد التقّصي المعمق من أجل تحديد الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه الظاهرة.

وتتوفر موريتانيا على ثورة سمكية كبيرة وتعتبر مياهها البحرية من الأغنى بالعالم بالأسماك لكن ضعف الوسائل العلمية والطبية وضعف وسائل الرقابة عرض الثروة السمكية لمخاطر منها النهب المنظم للثروة السمكية بسبب ضعف الرقابة والآفات التي تصيب الأسماك وغياب القدرة على الكشف المبكر.