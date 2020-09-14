قصور ملكية بريطانية تخفض عدد الموظفين وسط تراجع السياحة

أعلن المزيد من القصور الملكية البريطانية اليوم الاثنين، عن خطط لتسريح موظفيها بعد أن فقدت أجزاء كبيرة من دخلها بسبب توقف معظم السياحة خلال تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقالت القصور الملكية التاريخية، التي تدير خدمات الزوار في برج لندن ومقر إقامة الأمير ويليام وقصر كنسينجتون، إنها بدات مشاورات مع الموظفين بشأن عملية التسريح.



وقالت الجمعية الخيرية المستقلة إنها توقعت في الأصل دخلًا يبلغ نحو 110 ملايين جنيه إسترليني (141 مليون دولار) هذا العام إلا إن هذا الرقم انخفض إلى 10 ملايين جنيه إسترليني فقط بعد أن أجبرها تراجع السياحة الدولية على إغلاق ستة مواقع.



وبموجب الخطة، سيتم تخفيض 86 وظيفة من الوظائف المعادلة بدوام كامل البالغ عددها 1.165 وظيفة، وهذا من شأنه أن يجعل 145 شخصًا بدون عمل.