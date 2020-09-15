ديل تعتزم شطب عدد من الوظائف خلال الأسبوع الحالي

قالت مصادر مطلعة إن شركة صناعة أجهزة الكمبيوتر الأمريكية العملاقة ديل تكنولوجيز أبلغت موظفيها اعتزامها شطب عدد من الوظائف خلال العام الحالي في إطار إجراءات خفض النفقات لمواجهة تداعيات تباطؤ الاقتصاد العالمي.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن جيف كلارك مدير التشغيل في الشركة أبلغ الموظفين خلال الاجتماع ربع السنوي اليوم الاثنين بأن خفض العمالة سيكون محدودا بالنسبة لأي فريق أو قطاع في ديل.



من ناحيته قال متحدث باسم الشركة في بيان "نحن نقيم عملنا لكي نتأكد من أنه لدينا العدد المناسب من أفراد فريق العمل والأدوار المناسبة لهم في المجالات التي يحتاجها العملاء بصورة كبيرة".



وأضاف أننا ندرس هيكل نفقاتنا لكي نتأكد من أنه قادر على المنافسة كما يجب الاستفادة من الفرص المتاحة الآن والتي ستتاح في المستقبل. وفي حين نقوم بمثل هذه المراجعة المؤسسية بشكل منتظم، وهذا يسفر دائما عن شطب بعض الوظائف، أو إعادة الهيكلة، فإننا ندرك أنه لا شيء عادي في الظروف الآن.



وأوضح قائلا إننا نبلغ موظفينا بكل التطورات لكي يفهموا الأحداث التي ستتم في الأسبوع الحالي".