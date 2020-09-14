وزير خارجية لوكسمبرج: إذا اشتعلت مواجهة عسكرية بين تركيا واليونان لن ينجو أحد

قال وزير خارجية لوكسمبرج، جان أسلبورن، إن الاتحاد يفضل العمل بتأني، من خلال العمل بالمفاوضات بديلًا عن المواجهات الصريحة، مشيرًا إلى أن تركيا عليها تحديد موقفها: «لا نريد الاستمرار في لعب دور المتفرج».

وأضاف أسلبورن، أثناء لقاء ببرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الاتحاد الأوروبي طلب من الناتو التدخل في الأمر باعتبار أن تركيا عضو في الأطلسي، وتم منح تركيا فرصة أخيرة حتى نهاية الشهر الجاري، لكن اليونان ترفض أية حوار قبل أن تنسحب تركيا بالكامل من مناطقها الاقتصادية.

وتابع: «إذا اشتعلت مواجهة عسكرية في المتوسط بين اليونان وتركيا ستحدث كارثة على الجميع ولن ينحو أحد».

وذكر أنه يتفهم الغضب اليوناني، لكنهم غير مستعدين لاستخدام القوة العسكرية في حل هذه الأزمة، مضيفًا أنهم يحاولون قدر الإمكان ألا يعرضوا المنطقة للخطر.

واستطرد وزير خارجية لوكسمبرج: «انتهى وقت الفرص، إما أن تتوقف تركيا عن الاستفزازات أو التحرك الأوروبي القوي»، محذرًا تركيا من عواقب تعنتها.