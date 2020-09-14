متحدث الري: مواصلة المناقشات بشأن مفاوضات سد النهضة

أوضح المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، ما وصلت إليه مفاوضات سد النهضة، قائلًا إن دول مصر وإثيوبيا والسودان رفعت تقاريرها النهائية بشكل منفصل لدولة جنوب إفريقيا.

وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الأحد، أن الدول رفعت التقرير لجنوب إفريقيا بوصفها رئيسًا للاتحاد الإفريقي الحالي وراعية المفاوضات، قائلًا إن الدول الثلاث لم تتمكن من الوصول إلى تقرير مجمع.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تتضمن مناقشات وتواصل على مستوى الدبلوماسي والسياسي؛ لتحديد ما سيكون وسيترتب عليه خلال الفترات المقبلة، لافتًا إلى إطلاع المواطنين والإعلام على تطورات الأمور أولًا بأول.