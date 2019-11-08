تموين الشرقية تُحرر 16 محضر مخالفة لتجار وبقالين مخالفين بديرب نجم

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، بمراقبة وتوفير السلع الغذائية والتموينية وتكثيف الرقابة على المخابز ومحطات الوقود والمحال التجارية؛ للتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة بالأسواق أمام المواطنين بالأسعار المناسبة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال بيان صادر عن ديوان عام المحافظة، إنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، شن قطاع تموين شرق الشرقية، برئاسة إبراهيم دسوقي، رئيس القطاع، حملة مكبرة بنطاق مركز ومدينة ديرب نجم.

وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرًا متنوعًا لعدد من التجار وبقالي التموين، بشأن عدة مخالفات، منها بيع سجائر بسعر أزيد من السعر التجاري، وعدم ممارسة النشاط التمويني على الوجه المعتاد، بالإضافة إلى بيع سلع مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن المقررات التموينية المدعمة وأسعارها ووصولها ومواعيد صرفها.