إسرائيل تبدأ في إغلاق ثان جراء كورونا بداية من الجمعة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، إن إسرائيل ستفرض إغلاقها الثاني بسبب فيروس كورونا خلال موسم العطلة اليهودية بكامله والذى يستمر ثلاثة أسابيع، بدءا من يوم الجمعة القادم، في استجابة لارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وبعد ساعات من النقاش الساخن، صوت مجلس وزراء نتنياهو لصالح الإجراءات الصارمة التى تبدأ مع العام اليهودي الجديد في 18 سبتمبر الجارى وتنتهي في عيد السكوت (المظلة) في التاسع من أكتوبر.

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "لقد حان وقت العمل".

وأوضح: "لقد تمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية الأصوات في مجلس الوزراء".

وتابع: "أنا أطلب من مواطني إسرائيل أن يقبلوه أيضا".