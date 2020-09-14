 نيجيريا تعرض قروضا ميسرة لتزويد 5 ملايين منزل بالطاقة الشمسية - بوابة الشروق
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نيجيريا تعرض قروضا ميسرة لتزويد 5 ملايين منزل بالطاقة الشمسية

نيجيريا - ارشيفية
نيجيريا - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 10:22 م | آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 10:22 م
قرر البنك المركزي النيجيري توفير قروض بفائدة مخفضة لشركات تصنيع مكونات ووحدات الطاقة الشمسية وتجارها للمساعدة في تنفيذ برنامج يستهدف توفير الكهرباء في المناطق الريفية بتكلفة محتملة.

وذكر البنك المركزي في وثيقة نشرها على موقعه الإلكتروني إن الفائدة على هذه القروض لن تزيد عن 9 في المئة سنويا.

كما تستهدف الحكومة تحقيق إيرادات ضريبية إضافية بقيمة 7 مليارات نايرا نيجيرية سنويا و10 ملايين دولار كبدائل للاستيراد من خلال هذه المبادرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات النيجيرية القول إن الحكومة تعتزم توصيل 5 ملايين منزل تضم حوالي 25 مليون شخص بمصادر الطاقة الشمسية، حيث لا تتصل هذه المنازل حاليا بشبكة الكهرباء في البلاد.

وبحسب السلطات فإن هذه المنازل ستحصل على الكهرباء إما من خلال وحدات طاقة شمسية مباشرة أو من خلال الاتصال بشبكات صغيرة لنقل الكهرباء.

في الوقت نفسه، سوف يتم سداد أقساط هذه القروض من خلال فواتير استهلاك الكهرباء.

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